Речь идет о Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Российские оккупанты сосредотачивают свои основные усилия на четырех направлениях, на которых идут тяжелые бои, местами враг пытается наступать. Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 40 боевых столкновений", - отметили в Генштабе.

Отмечается, что на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Там он, в частности нанес авиаудары по Янжуловке и Леоновке Черниговской области и казачьей Лопане на Харьковщине.

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На Купянском направлении оккупанты нанесли авиационный удар по населенному пункту Колодезное Харьковской области.

"На Лиманском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Кременная - Ямполовка", - говорится в сообщении и отмечается, что артиллерийским обстрелам там подверглись восемь населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях.

Кроме того, на Бахмутском направлении захватчики проводили безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Васильевки Донецкой области. Там он, в частности нанес авиаудары по населенным пунктам хромово и Белая Гора.

"На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районах Авдеевки и Северного, проводил безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки", - сообщается в Генштабе.

На Марьинском направлении враг, в частности нанес авиационный удар в районе Марьинки, а на шахтерском направлении проводил наступательные действия в направлении Новомихайловки, однако успеха не имел.

Также отмечается, что ночью сегодня, 21 июня, Россия нанесла очередной ракетный и авиационный удары иранскими ударными БпЛА "Shahed" по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки пока уточняется.

"По уточненной информации, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли удар по Украине 33 иранскими ударными БпЛА типа "Shahed", семи зенитными управляемыми ракетами из ЗРК С-300 и одной крылатой ракетой наземного базирования "Искандер-М" по объектам гражданской инфраструктуры Запорожья", - сообщили в Генштабе.

При этом силами и средствами украинской противовоздушной обороны было уничтожено 30 ударных беспилотников "Shahed".

Кроме того, враг нанес 83 авиационных удара и совершил 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

Успехи ВСУ на фронте - последние данные

Как сообщал УНИАН, в своей утренней сводке сегодня, 21 июня, Генштаб заявил, что авиация сил обороны Украины за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава врага и три - по его зенитно-ракетным комплексам.

Также украинскими защитниками было уничтожены четыре разведывательных беспилотника захватчиков.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили три пункта управления, один район сосредоточения личного состава и военной техники, три станции радиоэлектронной борьбы, 18 артиллерийских подразделений на огневых позициях, одно средство противовоздушной обороны и еще шесть важных объектов противника.

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