Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы РФ,

Авиация Сил обороны Украины за 3 февраля нанесла четыре удара по районам сосредоточения российских войск и один - по позиции их зенитно-ракетных комплексов.

Как сообщает Генштаб ВСУ, в то же время подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили два района сосредоточения живой силы россиян.

Также отмечается, что за 3 февраля российские оккупанты нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Барвенково Харьковской области, есть жертвы среди гражданского населения. Кроме того, враг совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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"Есть большая опасность последующих российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины", - предупредили в Генштабе.

Сообщается, что войска РФ продолжают вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, несут большие потери в личном составе и военной технике.

Потери России в Украине на 3 февраля - данные Генштаба

Напомним, общие боевые потери России с 24 февраля 2022 года по 3 февраля 2023 года среди личного состава ориентировочно составили около 129 тысяч 870 человек.

Также Россия потеряла: танков - 3 тыс. 215, боевых бронированных машин - 6 тыс. 388, артиллерийских систем - 2 тыс. 215, реактивных систем залпового огня - 460.

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