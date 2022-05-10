Водитель машины погиб, поделились в Запорожской областной прокуратуре.

В Запорожской области российские оккупанты обстреляли автомобиль с гражданскими 9 мая, в результате чего один человек погиб и один получил ранения.

В результате прямого попадания снаряда в транспортное средство оно было взорвано, пассажир авто скончался на месте, водитель получил ранения, сообщила Запорожская областная прокуратура.

"В результате прямого попадания снаряда в транспортное средство он был взорван. Пассажир авто скончался на месте, водитель получил ранение", - говорится в сообщении

Начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, российские войска вторглись в Украину рано утром 24 февраля.

Оккупанты сбрасывали бомбы на военные объекты, а потом обстреливали и гражданские. Врагу удалось взять под контроль ряд населенных пунктов.

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух говорил, что на захваченной территории противники стали чаще похищать людей.

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