На оккупированной территории Запорожской области участились случаи похищения людей оккупантами.
Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух в эфире информационного телемарафона.
"Самая большая проблема (оккупированных территорий - УНИАН) - это предоставление медицинских услуг... Ну и постоянное давление террористов, попытки сломить волю людей. Участились случаи похищений, уже под 270 случаев, оккупанты похищают... За последнюю неделю только 4 жителей были освобождены", - сказал Старух.
Он также сообщил, что каждый день из оккупированных территорий выезжают люди, в том числе из Херсонской области.
По словам Старуха, также власти призвали жителей населенных пунктов, оказавшихся в зоне боевых действий, эвакуироваться.
Напомним, в Запорожской области сегодня, 10 мая, откроют коридор для граждан, которые хотят выехать на подконтрольную противнику территорию в районе Каменского.
В середине апреля Александр Старух говорил, что в Запорожской области с начала полномасштабной войны Украины с Россией, которая началась 24 февраля, были похищены сотни человек, в частности, журналистов, педагогов и политиков.
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