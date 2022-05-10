Противник постоянно давит на людей на захваченной территории, отметил глава Запорожской областной военной администрации.

На оккупированной территории Запорожской области участились случаи похищения людей оккупантами.

Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух в эфире информационного телемарафона.

"Самая большая проблема (оккупированных территорий - УНИАН) - это предоставление медицинских услуг... Ну и постоянное давление террористов, попытки сломить волю людей. Участились случаи похищений, уже под 270 случаев, оккупанты похищают... За последнюю неделю только 4 жителей были освобождены", - сказал Старух.

Он также сообщил, что каждый день из оккупированных территорий выезжают люди, в том числе из Херсонской области.

По словам Старуха, также власти призвали жителей населенных пунктов, оказавшихся в зоне боевых действий, эвакуироваться.

Напомним, в Запорожской области сегодня, 10 мая, откроют коридор для граждан, которые хотят выехать на подконтрольную противнику территорию в районе Каменского.

В середине апреля Александр Старух говорил, что в Запорожской области с начала полномасштабной войны Украины с Россией, которая началась 24 февраля, были похищены сотни человек, в частности, журналистов, педагогов и политиков.

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