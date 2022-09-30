По его информации,речь идет о людях, которые оказывали сопротивление во время фейкового референдума.

На временно оккупированной части Запорожской области российские захватчики усилили давление на местных жителей и начали массово депортировать тех, кто оказывал сопротивление псевдореферендуму.

Об этом мэр Мелитополя Иван Федоров заявил в эфире телемарафона.

"Прессинг наших жителей усиливается. Начинаются массовые депортации тех людей, которые оказывали сопротивление во время проведения фейкового референдума. Те, кто голосовали против, их начали депортировать", - сказал он.

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В качестве примера Федоров рассказал о женщине, у которой оккупанты в телефоне нашли доказательства, что ее ребенок онлайн занимался в школе по украинской программе. Ей дали 10 дней, чтобы уехать из своего дома.

По его словам, всего в Запорожской области проживали 1,3 млн человек, из которых на псевдореферендуме проголосовали около 7 тысяч и то под давлением и с нарушениями.

Также он отметил, что оккупанты массово забирают имущество людей, в частности дома и квартиры.

Кроме того, оккупанты опубликовали приказ, согласно которому собираются национализировать 200 баз отдыха в Запорожской области.

"Это делается намеренно, чтобы создать дополнительное давление на жителей... Рашисты пытаются украсть все возможное и невозможное, потому что понимают, что они там не надолго", - добавил мэр Мелитополя.

Псевдореферендумы в Украине

Российские захватчики 23-27 сентября провели на оккупированных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью присоединения к Российской Федерации.

Страны Запада заявили, что не признают результаты этих "голосований" и введут санкции.

29 сентября российский президент Владимир Путин подписал указы о якобы "признании независимости" оккупированных российскими войсками территорий Херсонской и Запорожской областей.

В своих указах Путин ложно сослался на "волеизъявление народа", а также на "принципы и нормы международного права".

По данным Генштаба ВСУ, захватчики на оккупированных территориях угрожают украинцам в случае отказа от российских паспортов увольнениями с работы и выселением.

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