Атаками возле Купянска РФ стремится разделить украинские силы, но сама может попасть в ловушку, отмечают в разведке.

Россия, вливая свои ресурсы в атаки вокруг Купянска, пока продолжаются бои на Ореховском направлении, рискует разделить собственные силы. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Отмечается, что украинские силы продолжают наступательные действия на Ореховском направлении на юге Украины, а подразделения вышли на первую российскую линию обороны. При этом российские войска, которые преимущественно состоят из подразделений 58-й общевойсковой армии и воздушно-десантных войск России, стремятся остановить украинское контрнаступление, продолжая собственное наступление на северном направлении вокруг Купянска. Российские войска, вероятно пытаются заставить Украину разделить свои силы между Ореховом и Купянском, отмечают в британской разведке.

"Учитывая то, что Россия имеет скромные достижения вблизи Купянска с начала украинского контрнаступления в июне, она, скорее всего, стремится заработать на этом, продолжая накапливать ресурсы на оси. Однако Россия рискует разделить свои силы, пытаясь предотвратить Украинский прорыв", - отмечают в разведке.

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Ситуация на фронте

Ранее аналитики ISW сообщали, что Россия перебрасывает свои новосформированные и малоизученные дивизии на восток Украины, чтобы освободить резервы, которые сейчас находятся на передовой в Луганской области, и передислоцировать их для защиты от украинского контрнаступления на юге Украины.

В то же время, как сообщили в офисе президента, Силы обороны в Запорожской области имеют серьезные достижения - проникли внутрь первого оборонительного эшелона российских захватчиков, там идут бои.

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