Силы обороны уничтожили 12 ББМ, 29 артсистем и 5 танков оккупантов.

Силы обороны Украины за прошедшие сутки обезвредили еще 800 российских захватчиков, сообщает Генштаб.

В целом же, по состоянию на утро 23 апреля, российские оккупационные войска потеряли в Украине уже 461 060 человек.

Кроме того, Силы обороны превратили в металлолом тысячи единиц военной техники врага, в частности:

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танков - 7241 (+5);

боевых бронированных машин - 13916 (+12);

артиллерийских систем - 11765 (+29);

РСЗВ - 1046 (+0);

средства ПВО - 769 (+1);

самолетов - 348 (+0);

вертолетов - 325 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 9407;

крылатые ракеты - 2117;

корабли /катера - 26 (+0);

подводные лодки - 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 15845 (+33);

специальная техника - 1936 (+2).

Российско-украинская война: важные новости

По информации Института изучения войны, оккупанты готовятся прорвать линию обороны Украины в Донецкой области. По мнению экспертов, в следующие недели российские войска продолжат одерживать тактические победы вдоль линии Бердичи - Новокалиново.

Аналитики из Института изучения войны также считают, что Кремль усилил психологические атаки на Харьков для того, чтобы заставить гражданское население бежать из города.

В ночь на 23 апреля российские оккупанты снова ударили по Украине - на этот раз они использовали две баллистические ракеты "Искандер-М" и 16 ударных БпЛА типа Shahed-131/136.

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