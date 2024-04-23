Силы обороны Украины за прошедшие сутки обезвредили еще 800 российских захватчиков, сообщает Генштаб.
В целом же, по состоянию на утро 23 апреля, российские оккупационные войска потеряли в Украине уже 461 060 человек.
Кроме того, Силы обороны превратили в металлолом тысячи единиц военной техники врага, в частности:
- танков - 7241 (+5);
- боевых бронированных машин - 13916 (+12);
- артиллерийских систем - 11765 (+29);
- РСЗВ - 1046 (+0);
- средства ПВО - 769 (+1);
- самолетов - 348 (+0);
- вертолетов - 325 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9407;
- крылатые ракеты - 2117;
- корабли /катера - 26 (+0);
- подводные лодки - 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 15845 (+33);
- специальная техника - 1936 (+2).
Российско-украинская война: важные новости
По информации Института изучения войны, оккупанты готовятся прорвать линию обороны Украины в Донецкой области. По мнению экспертов, в следующие недели российские войска продолжат одерживать тактические победы вдоль линии Бердичи - Новокалиново.
Аналитики из Института изучения войны также считают, что Кремль усилил психологические атаки на Харьков для того, чтобы заставить гражданское население бежать из города.
В ночь на 23 апреля российские оккупанты снова ударили по Украине - на этот раз они использовали две баллистические ракеты "Искандер-М" и 16 ударных БпЛА типа Shahed-131/136.