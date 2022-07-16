Уже нет лиц, которые считаются без вести пропавшими после ракетного обстрела Винницы, сообщили в ОВА / фото t.me/dsns_telegram

Глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов отмечает, что уже нет людей, которые считаются без вести пропавшими после ракетного обстрела Винницы.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"24 погибших... Завтра будут прощания - в Виннице и в области. Без вести пропавших нет. Завершили разбирать завалы", - отметил Борзов.

Он напомнил, что в больницах продолжают лечение 68 пострадавших. Из них в тяжелом состоянии - 14 и 4 - в критическом.

Напомним, 14 июля российские захватчики ударили по Виннице крылатыми ракетами "Калибр", запустив их из акватории Черного моря.

16 июля Сергей Борзов сообщил, что в больнице скончалась еще одна пострадавшая в результате ударов российских военных по Виннице.

"24 погибших... к сожалению, еще одна женщина умерла сегодня в больнице - 85% ожогов", - отметил он.

Борзов также добавил, что четырех человек продолжают искать как пропавших без вести.

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