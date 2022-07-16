С погибшими в результате вражеского обстрела будут прощаться 17 июля.

Глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов отмечает, что уже нет людей, которые считаются без вести пропавшими после ракетного обстрела Винницы.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"24 погибших... Завтра будут прощания - в Виннице и в области. Без вести пропавших нет. Завершили разбирать завалы", - отметил Борзов.

Он напомнил, что в больницах продолжают лечение 68 пострадавших. Из них в тяжелом состоянии - 14 и 4 - в критическом.

Напомним, 14 июля российские захватчики ударили по Виннице крылатыми ракетами "Калибр", запустив их из акватории Черного моря.

16 июля Сергей Борзов сообщил, что в больнице скончалась еще одна пострадавшая в результате ударов российских военных по Виннице.

"24 погибших... к сожалению, еще одна женщина умерла сегодня в больнице - 85% ожогов", - отметил он.

Борзов также добавил, что четырех человек продолжают искать как пропавших без вести.

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