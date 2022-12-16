Возможны затопления отдельных территорий, прилегающих к руслу реки в Винницкой области.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о возможном повышении уровня воды в реке Днестр.

Об этом сообщается в Telegram-канале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Это может произойти из-за экстренного сброса воды с Днестровской гидроэлектростанции. Речь идет о II уровне опасности – оранжевом.

"16-17 декабря, в результате экстренных сбросов воды с Днестровской ГЭС, уровень воды р. Днестр в створе поста Могилев-Подольский может достичь опасных отметок начального затопления участков, прилегающих к руслу реки, хозяйственных объектов в районах городов Могилев-Подольский, Ямполь (Винницкая обл.) и отдельных населенных пунктов в Винницкой области", - сказано в сообщении.

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Обстрел Украины 16 декабря

Как известно, утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Россия вновь осуществила масштабную ракетную атаку, выпустив по стране 76 ракет.

В Вооруженных Силах Украины сообщили, что воинам удалось уничтожили 60 российских ракет.

В Укрэнерго сообщили, что украинская энергосистема работает сбалансированно, однако на восстановление электроснабжения может уйти больше времени.

Известно, что сегодня оккупанты повредили около девяти объектов генерации. В Кривом Роге полностью разрушен объект энергетической инфраструктуры.

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