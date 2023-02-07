Также враг прибегает к обману и штурмует позиции ВСУ переодетый в украинский пиксель.

В Новопскове на Луганщине российские оккупанты планируют строительство крематория, потому что уже негде складывать трупы своих вояк. Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Он отметил, что тактика россиян одинакова везде - они просто в лобовую штурмуют, не жалея своих людей. По его словам, еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину - на Рубежнянском, Северодонецком направлениях все было "завалено трупами и кадыровцев, и "ЛНРовцев" и российских мобилизованных, что даже вода под землей была уже отравлена от разложения этих трупов". Гайдай добавил, что тогда сотни людей отравились.

"Есть у нас информация, что возле Новопскова даже сейчас начали рыть котлован. Конечно, это не строят какую-то больницу или школу, или детский сад, а это планирование строительства нового крематория", - сказал Гайдай.

Видео дня

Также он рассказал, что российские оккупанты прибегают к обману и штурмуют позиции украинских защитников переодетые в украинский пиксель. "Подобный маскарад наблюдается по всей линии фронта. Но такой обман продвигаться врагу не помогает", - добавил Гайдай.

Ситуация на Луганщине

По словам экспертов, существуют некоторые признаки того, Россия может готовиться к наступлению на Луганщине. В частности, оккупанты отключили мобильный интернет именно на оккупированной Луганщине.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что на Луганщине оккупанты могут наступать с трех направлений. По его данным, оккупанты ищут слабые места и стянули к линии фронта немало техники и десятки тысяч военных.

Вас также могут заинтересовать новости: