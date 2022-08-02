Учения состоятся на территории Миргородской и Лубенской громад, в последней их будут проводить еще и 3 августа.

Сегодня в двух громадах Полтавской области будут продолжаться учебные стрельбы, местных призывали сохранять спокойствие.

Об этом глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин написал в своем Telegram- канале.

"2 августа на территории Лубенской и Миргородской громад будут проходить учебные стрельбы", - отметил он.

По словам председателя ОВА, в Лубенской тергромаде их будут проводить и 3 августа.

"Если услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие", - призвал Лунин.

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Российские войска сосредоточились на захвате Донбасса.

Враг вел наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях. ВСУ отбили штурмы в районах Яколовки, Вершины, Кодемы и Травневого. В районе Бахмута и Зайцевого боевые действия продолжаются.

Также отражено наступление россиян в районе Авдеевки. Бои идут возле Песков.

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, оккупанты до сих пор не могут захватить два непокоренных поселка в области. Гуманитарный кризис на оккупированных территориях усугубляется.

Между тем, по мнению полковника СБУ Романа Костенко, РФ накапливает силы для наступления на юге и захват Одесщины и Николаева.

Аналитики Института изучения войны отметили, что враг обнажает Славянское направление, сосредоточиваясь на южном оборонительном рубе

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