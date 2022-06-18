Президент вручил государственные награды работникам подразделений системы Министерства внутренних дел.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 18 июня, посетил опорные пункты Нацгвардии в Одесской области.

Как сообщает пресс-служба главы государства, во время рабочей поездки в Одесскую область Зеленский осмотрел опорный пункт, образцы вооружения и стрельбище подразделений системы МВД.

Президент вручил государственные награды работникам подразделений системы Министерства внутренних дел.

"Хочу поблагодарить вас от народа Украины, от нашего государства, за ту большую работу, которую вы делаете, за вашу героическую безупречную службу. Важно, что вы живы. Пока вы живы, есть прочная украинская стена, которая защищает нашу страну. Желаю вашим семьям здоровья", - отметил он.

Присутствующие почтили память погибших бойцов минутой молчания.

Как писал УНИАН, ранее сегодня с рабочим визитом посетил Николаевскую область, где провел совещание по текущей ситуации в регионе.

В частности, речь шла о восстановлении водоснабжения областного центра, которое было затруднено из-за повреждения сетей водопровода в результате вражеских обстрелов.

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