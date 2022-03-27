Злоумышленника взяли под стражу, отметили в Одесской областной прокуратуре.

В Одессе арестован мужчина за призывы в соцсетях перейти на сторону врага.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

Установлено, что фигурант с начала текущего года по 24 марта распространял в сети Facebook материалы с призывами к сдаче территорий Украины врагу. Также подозреваемый призывал украинцев переходить на сторону оккупационных войск страны-агрессора.

"Таким образом, своими публикациями агитатор призывал к изменению госграниц Украины. У подозреваемого обнаружены и изъяты документы, вещи, которые свидетельствуют о его поддержке страны-агрессора", - сказано в сообщении.

Подозреваемый в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины) взят под стражу.

Напомним, РФ ворвалась в Украину рано утром 24 февраля.

Враг сперва бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, бил по Одессе из корабельной артиллерии.

13 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предупреждал, что враг готовится к осуществлению высадки десанта в Одессе и регионе.

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