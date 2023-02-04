Для того, чтобы осуществить десантную операцию, врагу нужна артиллерийская и авиационная поддержка, отметил эксперт.

Одессе не грозит российский десант, поскольку противник не сможет реализовать такую операцию по ряду причин.

Для осуществления десантной операции противнику необходима авиационная и артиллерийская поддержка, а он не может ее обеспечить, поделился мнением военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в Telegram.

"Про российский десант на Одессу... Да, Одесса для российских оккупантов играла и продолжает, в их маниакальных планах, играть важную стратегическую роль в замыкании сухопутного коридора на Приднестровье, но реализовать этот сценарий они не могли и не смогут по целому ряду причин…", - отметил эксперт.

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По его словам, для того, чтобы была массированная артиллерийская поддержка десанта с суши, необходимо иметь успехи в ходе сухопутной операции, а противникам не удалось взять под контроль Николаев и Херсон, а без полного контроля над этими областными центрами им не удастся развернуть сухопутное наступление на Одессу.

"…Десантирование РОВ (российских оккупационных войск - Ред.) в Одессе должно как минимум иметь два фактора поддержки. Авиационное, а также артиллерийское. Первый осуществляется наличием большого количества авиации в воздухе, над зоной высадки десанта и ударах по позициям и укрепрайонам противника… А второй возможен при оказании артиллерийского воздействия на город с суши, то есть, благодаря успешной сухопутной операции, либо посредством морской артиллерии", - отметил обозреватель.

Коваленко утверждает, что у противников нет шансов реализовать ни первый, ни второй фактор.

"ПВО в Одессе нивелирует авиационную компоненту в воздушном пространстве юга Украины, а сухопутная компонента... выше написал… Ну, и кроме всего вышеизложенного, не забываем о ПКРК "Нептун" (украинская противокорабельная крылатая ракета - Ред.) и Harpoon (американская противокорабельная крылатая ракета - Ред.), которые и без всего вышеперечисленного одним только своим присутствием нивелируют десантную рефлексию оккупантов", - подчеркнул эксперт.

Новости Одессы - сейчас это стоит знать

Для того, чтобы защитить Одессу от российского десанта, пляжи и часть акватории Черного моря были заминированы. В начале февраля текущего года военный эксперт Олег Жданов говорил, что у РФ нет возможностей осуществить высадку морского десанта в Одессе.

Напомним, в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года вражеские десантники пытались высадиться в Гостомеле и Василькове Киевской области, но украинские воины справились с врагами. Противник понес очень серьезные потери.

Стоит отметить, что по состоянию на 4 февраля на нашей земле уже уничтожены около 130 590 врагов.

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