По словам эксперта, наши защитники ликвидировали чуть ли не весь российский десант в начале вторжения РФ под Киевом.

Военный эксперт Олег Жданов оценил угрозу новой высадки российского десанта в Украине. Он напомнил, что в начале вторжения в феврале 2022 года десантники пытались высадиться в Гостомеле и Василькове в Киевской области, но украинские военные отбили эти попытки.

Во время эфира на своем канале в YouTube Жданов подчеркнул, что тогда наши защитники ликвидировали чуть ли не весь российский десант. И оккупанты до сих пор не могут оправиться от тех событий. Однако даже несмотря на большие потери, говорить о том, что российский десант уходит в прошлое, нельзя.

"Сейчас рассматривается один из вариантов операции вторжения в Украину со стороны Беларуси. Мы понимаем, что это не сегодня, завтра или послезавтра. Это может быть в среднесрочной перспективе, если РФ начнет формировать ударную группировку. Но как вариант можно рассматривать высадку десанта со стороны Беларуси с целью захвата плацдарма и прорыва нашей обороны на границе. Возможен ли он – теоретически да. Практически – у РФ нет сил и средств. Мы рассматривали возможность высадки морского десанта в Одессе – тоже нет", – рассказал эксперт.

Видео дня

По словам Жданова, Россия умудрилась навязать нам позиционную войну образца Второй мировой, во время которой очень трудно вести десантные операции – как морские, так и сухопутные.

"Но в современной войне высадка десанта, захват объекта и удержание до подхода основных сил – это вполне приемлемо", – добавил он.

Российский десант на войне в Украине

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя угрозу повторения "десантной операции" РФ, заявил, что ситуация пока отличается от той, что была 24 февраля 2022-го года, когда оккупанты совершили дерзкое неожиданное нападение на окраины Киева. Сейчас силы обороны готовы достойно встретить врага.

Военный эксперт Олег Жданов оценил угрозу проведения Россией десантной операции с целью захвата Киева. По его словам, такая вероятность существует, но реализовать это у РФ не получится. Все аэродромы охраняются, а любой город Украины сегодня нашпигован войсками.

Кроме того, украинские воины продолжают ликвидировать "вторую армию мира". На этот раз "задвухсотили" топ-десантника РФ Александра Макарова.

Вас также могут заинтересовать новости: