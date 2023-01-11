Беспилотник противника ликвидирован сегодня днем, отметили в ОК "Юг".

Украинская ПВО уничтожила российский беспилотник, который враг направил по Одесской области.

Вражеский дрон ликвидировали в среду, 11 января, об этом сообщила служба связей с общественностью воздушного командования "Юг" Вооруженных сил Украины.

"В полдень, 11 января, направленный по Одесской области российский беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня сбит над морем силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг", - говорится в сообщении.

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Ситуация в Одесской области - что надо знать

Россияне уже не раз атаковали регион дронами иранского производства, а также своими ракетами, есть много разрушений, жертв и пострадавших.

В конце декабря руководитель Одесской областной прокуратуры Сергей Костенко сообщил, что с 24 февраля 2022 года в объекты гражданской и критической инфраструктуры попало 111 вражеских ракет, погибли 32 мирных жителя, а 96 - получили ранения.

Стоит отметить, что по состоянию на 11 января в Украине уничтожено, в частности, 1862 вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня и 723 ракеты.

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