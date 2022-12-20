Противник повредил более 240 домов, а 34 - полностью уничтожены.

В Одесской области с начала полномасштабного вторжения России в объекты гражданской и критической инфраструктуры попало 111 российских ракет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в "Медиацентре Украина - Одесса" сообщил руководитель Одесской областной прокуратуры Сергей Костенко.

Чиновник добавил, что из-за обстрелов российских оккупантов погибли 32 гражданских лица, еще 96 ранены.

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"Ранения получили 96 гражданских лиц, из них 13 детей. Из-за обстрелов подверглось разрушениям собственное имущество около тысячи жителей региона. В частности, существенно повреждены 243 частных жилых дома и квартир, а 34 полностью уничтожены. Также разрушены 9-этажный дом на 106 квартир и еще более 320 квартир и домов повреждены взрывной волной", - рассказал Костенко.

Он добавил, что на побережье Черного моря разрушено 32 базы отдыха, которые принадлежат частным предприятиям, а также более 80 торговых павильонов.

По его словам, задокументировано 70 обстрелов со стороны военных РФ по объектам гражданской и критической инфраструктуры региона. В частности, было 54 ракетных обстрела из комплексов воздушного, морского или наземного базирования.

"Зафиксировано попадание 111 ракет. Это без учета тех, что были сбиты силами украинской ПВО", - сказал Костенко.

Было зафиксировано два обстрела тактической авиацией врага, семь обстрелов корабельной артиллерией, а также семь попаданий беспилотников.

"Повреждены три гражданских судна и еще три захвачены российскими военными", - сказал Костенко.

По его словам, из-за обстрелов оккупантов разрушениям подверглись подъемный мост через Днестровский лиман, частный зерновой элеватор в городе Арциз, семь комплексов энергетической инфраструктуры, 32 базы отдыха в прибрежной зоне, принадлежащие частным предприятиям, а также нежилые складские помещения 19 частных предприятий, ТЦ "Ривьера", в котором хранили имущество и осуществляли свою деятельность более 300 предпринимателей, аэропорт "Одесса", Одесский нефтеперерабатывающий завод и тому подобное.

По словам Костенко, во время документации этих преступлений с мест событий изъяты более 2 тыс. 400 обломков ракет, бомб, снарядов, а также запрещенных международной конвенцией кассетных бомб.

Ситуация в Одесской области сегодня - что надо знать

В регионе в ночь на 10 декабря в результате вражеских атак иранскими дронами-камикадзе Shahed повреждены объекты энергетической инфраструктуры, без электроснабжения осталось очень много потребителей, в Одессе не мог нормально работать общественный электротранспорт.

Позже ситуация с электроснабжением в регионе улучшилась - 16 числа в областном центре должен был возобновить работу городской электротранспорт.

16 декабря россияне снова массированно ударили по украинской земле, противник запустил более 70 ракет, 60 из них было уничтожено.

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