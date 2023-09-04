В области от 02:00 звучит воздушная тревога.

Ночью Российская Федерация в очередной раз запустила по Одесской области беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщают в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

В 02:00 в своем официальном Telegram-канале они предупредили жителей Одесской области об угрозе применения российскими оккупантами ударных БПЛА. В дальнейших сообщениях находиться в укрытиях призывали жителей Измаильского и Киллийского районов.

Тем временем глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер также предупредил об опасности. "Измаильский район, подчеркиваю необходимость находиться всем в безопасных местах! Работу сил ПВО снимать категорически запрещено!" - написал он в Telegram.

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Атака дронов на Одесскую область: что известно

Напомним, вчера вечером Воздушные Силы Вооруженных сил Украины предупредили, что из российского города Приморско-Ахтарск могли запустить ударные дроны типа "Shahed".

С тех пор как россияне вышли из "зернового соглашения", они систематически атакуют юг Украины, пытаясь уничтожить ее портовую инфраструктуру.

Во время последней атаки, 3 августа, они выпустили по Одесской области 25 дронов, попав в припортовую инфраструктуру. 22 беспилотных летательных аппарата уничтожила украинская противовоздушная оборона.

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