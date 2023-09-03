Сейчас в Украине не объявляли воздушную тревогу.

Российская Федерация могла осуществить пуски ударных беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed" из города Приморско-Ахтарск (Краснодарский край).

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины. "Внимание! Вероятные пуски ударных БпЛА типа "Shahed" из Приморско-Ахтарска. Об изменении обстановки сообщим дополнительно!" - говорится в сообщении от 22:46.

Кроме того, военные наблюдают активность российской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях. "Угроза применения авиационного вооружения! В случае объявления тревоги - направляйтесь в укрытие", - добавили они.

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Атака дронов по Украине: последние новости

Напомним, вчера ночью российские захватнические войска запустили беспилотные летательные аппараты по Украине из оккупированного Крыма и российского города Приморско-Ахтарск.

25 ударных дронов атаковали юг Одесской области, 22 из них удалось сбить силами противовоздушной обороны.

Известно о попадании в припортовую инфраструктуру, на месте начался пожар. В результате российской атаки получили ранения двое работников порта.

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