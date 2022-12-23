Обошлось без пострадавших, но повреждены частные дома.

Ночью российские оккупанты обстреляли Никополь и Марганец. Об этом в своем Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Дважды российская тяжелая артиллерия накрыла огнем ночную Никопольщину. Нанесла удары по двум городам - Никополю и Марганцу. Люди уцелели", - сообщил он.

Резниченко уточнил, что в Никополе российские снаряды повредили частные дома, хозяйственные сооружения и газопровод. В Марганце последствия обстрела выясняются.

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"В других районах сирена несколько раз предупреждала об опасности, и обошлось без атак. И на эту минуту спокойно", - сообщил председатель ДОВА.

Ситуация на Днепропетровщине

Россияне регулярно обстреливают Днепропетровскую область. Больше всего страдает Никопольщина. Так, вчера ночью российские захватчики за ночь шесть раз обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольский район. В результате обстрела поврежден газопровод, линии электропередач и десятки жилых домов.

А в ночь на 19 декабря россияне устроили "адскую" ночь на Днепропетровщине. Оккупанты атаковали область из "Градов", тяжелой артиллерии и дронов.

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