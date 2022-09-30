Трое раненых находятся в тяжелом состоянии.

В Николаеве в результате вчерашнего удара кассетными снарядами погибли трое и ранены 11 человек.

Об этом сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Вечером, 29 сентября, около 17:30 враг нанес удар по жилому району Николаева кассетными снарядами "Смерч". В результате три человека погибли и одиннадцать ранены, из них один ребенок 17 лет. Также есть повреждения жилых домов и электросетей", - отметил он.

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Ким также напомнил, что ночью, 30 сентября, около 00:56 Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу, предварительно, зенитно-ракетными системами С-300. Так, две из ракет попали в десятиэтажный дом.

"В результате чего один человек был разблокирован из-под завалов, ранения получили еще восемь человек, трое раненых человек в тяжелом состоянии находятся в медицинских учреждениях, пяти – дано амбулаторную помощь", - рассказал председатель ОВА.

По его словам, полностью разрушены четыре квартиры, шесть – частично. Сейчас работы по расчистке завалов на поврежденных объектах завершены, а всех людей разблокирован. Также после ночных обстрелов повреждено медицинское учреждение без жертв и пострадавших.

Кроме того, Ким уточнил, что в результате обстрелов Баштанского района 29 сентября ранен один человек.

Обстрел Николаева

Как сообщал УНИАН, после полуночи 30 сентября российские оккупанты обстреляли десятиэтажку в Николаеве. Восемь человек получили ранения. Одну из местных жительниц, которую обломками конструкций дома зажало под завалами, впоследствии деблокировали спасатели.

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