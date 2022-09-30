Российские оккупанты сегодня ночью в очередной раз обстреляли Николаев - ракеты попали в спальный жилой район города.
Об этом сообщили мэр города Александр Сенкевич и глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"7 взрывов (2 как минимум за городом). российские оккупанты 2 ракетами атаковали спальный жилой район. 1 ракета попала в 9-этажку, серьезные повреждения, под завалами люди", - сообщил Ким.
Сенкевич подтвердил информацию относительно "прилета" ракеты в спальный район города.
"Российские террористы обстреляли обычный жилой квартал. Попадание в жилой дом. Под завалами люди. Также на месте возник сильный пожар", - говорится в сообщении мэра.
Сильный огонь виден на кадрах, которые опубликовал Ким.
Обстрелы Николаева: в результате сегодняшнего удара погибли люди
В Николаеве в результате взрыва в районе остановки общественного транспорта есть жертвы.
Российские оккупанты использовали кассетные снаряды, сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram.
"Взрыв в районе остановки общественного транспорта. Кассетные снаряды. Есть жертвы. Работают все службы. Детали потом", - заявил Сенкевич.
В то же время, согласно его предыдущим сообщениям, в городе с 17:29 до 18:06 продолжалась воздушная тревога.
Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева сообщила, что в результате вражеского обстрела погибли 2 человека, а 12 - ранены.