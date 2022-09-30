Мэр города Сенкевич подтвердил информацию о "прилете" ракеты в спальный район города.

Российские оккупанты сегодня ночью в очередной раз обстреляли Николаев - ракеты попали в спальный жилой район города.

Об этом сообщили мэр города Александр Сенкевич и глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"7 взрывов (2 как минимум за городом). российские оккупанты 2 ракетами атаковали спальный жилой район. 1 ракета попала в 9-этажку, серьезные повреждения, под завалами люди", - сообщил Ким.

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Сенкевич подтвердил информацию относительно "прилета" ракеты в спальный район города.

"Российские террористы обстреляли обычный жилой квартал. Попадание в жилой дом. Под завалами люди. Также на месте возник сильный пожар", - говорится в сообщении мэра.

Сильный огонь виден на кадрах, которые опубликовал Ким.

Обстрелы Николаева: в результате сегодняшнего удара погибли люди

В Николаеве в результате взрыва в районе остановки общественного транспорта есть жертвы.

Российские оккупанты использовали кассетные снаряды, сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram.

"Взрыв в районе остановки общественного транспорта. Кассетные снаряды. Есть жертвы. Работают все службы. Детали потом", - заявил Сенкевич.

В то же время, согласно его предыдущим сообщениям, в городе с 17:29 до 18:06 продолжалась воздушная тревога.

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева сообщила, что в результате вражеского обстрела погибли 2 человека, а 12 - ранены.

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