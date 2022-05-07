Мариуполь с самого начала полномасштабного российского вторжения находится под прицелом РФ.
Онлайн-трансляция происходящего в Мариуполе Донецкой области в субботу, 7 мая 2022:
13:00 Под прикрытием эвакуации из Азовстали россияне не заканчивают свои бесчеловечные дела. Только за вчера из Мариуполя было депортировано 373 человека, находящихся в фильтрационном лагере в Безименне. Интересный факт - во время предыдущих трех дней, пока штурм Азовстали шел, процесс депортации фактически был приостановлен.
12:28 Daily Mail составило направления штурма "Азовстали" на своей инфографике. Согласно карте, атаки идут с трех направлений - из промзоны на севере, со шлаковых отвалов на востоке и из порта на юге.
11:57 Офицеров российской оккупационной армии снимают с боевых позиций для охраны так называемого "парада" 9 мая в Мариуполе, сообщает Главное управление разведки.
11:09 Власти работают над дипломатическими вариантами для спасения украинских военных, находящихся на территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, к процессу привлечены влиятельные посредники, — Зеленский.
11:08 Ушакова, Гагарина (видео).
10:21 Вологодская 3 (фото).
02:59 Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин высказался относительно возможного парада в Мариуполе и возможны диверсии 8-9 мая.
"Символические даты для РФ, как красное для быка, пока весь цивилизованный мир вспоминает жертв войны, Россия готовится к танцам на костях в Мариуполе. 9 мая для России не день Победы, а день большого позора", — отметил он.
01:49 В Донецкой области в результате вчерашнего обстрела погиб один мирный житель, еще три человека ранены. Установить количество жертв в Мариуполе до сих пор невозможно.
00:32 Зеленский рассказал, кто привлечен для спасения украинских военных из "Азовстали".
"Продолжаем эвакуационную миссию из Мариуполя, именно из "Азовстали" при посредничестве ООН и Международного комитета Красного Креста. В течение дня наша команда организовывала спасение для более чем 40 гражданских людей – женщин и детей (ранее сообщалось о 50 человек - УНИАН). Надеемся, что вскоре они смогут прибыть уже на безопасную территорию после двух месяцев под обстрелами, просто под землей – в укрытиях", - сказал президент.
Напомним, в Мариуполе оккупанты продолжают штурмовать завод "Азовсталь", где находятся украинские военные и мирные жители. Народный депутат и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что рашисты прорвались на территорию промышленного объекта. По словам командира Мариупольского "Азова" Дениса Прокопенко, на "Азовстали" продолжаются тяжелые, кровопролитные бои.