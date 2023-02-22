Первые взрывы в городе прогремели накануне поздно вечером.

Во временно оккупированном Мариуполе прогремело 12 взрывов, есть подтверждения о поражении склада боеприпасов в аэропорту и места базирования врага в Кальмиусскому районе. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариупольская бавовна. Хроники. 22:33 (время по Киеву) прогремел первый взрыв. Всего было слышно 12 взрывов. Из них два точно - это результат работы ПВО оккупантов. Зафиксировано в районе шлаковой горы по улице Макара Мазая и в полях за улицей Курчатова. Подтверждено попадание в склад БК в аэропорту Мариуполя с прекрасным откликом детонации. Зафиксировано попадание в место базирования оккупантов на территории Стана 300 ММК им. Ильича (Кальмиусский район)", - написал Андрющенко.

По его информации, оккупанты после первых взрывов в 22:57 подняли в небо самолеты. Около 23:00 в центре города исчез свет, затем в районе Правого берега исчезли свет и связь, а на Левобережье от "Азовстали" до рынка "Солнечный" исчезла связь.

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Также ночью в городе были слышны пулеметные очереди, звуки запусков сигнальных ракет и передвижения техники.

Всего прогремело 12 взрывов, есть два подтвержденных поражения.

Ситуация в Мариуполе

12 февраля в Мариуполе прогремели взрывы. Впоследствии стало известно о попадании в расположение российских оккупантов.

Тем временем в городе началась мобилизация. В частности, оккупанты забирают на войну бездомных. А на днях стало известно, что российские оккупанты начали в Мариуполе открытую мобилизацию. Теперь мужчин, которые работают преподавателями и первыми получили российский паспорт, отправят в окопы.

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