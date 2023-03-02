С сегодняшнего дня оккупанты установили блокпосты на выезде из Мариуполя в Сартану, проводится тотальная проверка документов.

В Мариуполе российские захватчики устанавливают блокпосты и роют окопы.

Об этом сообщил советник городского председателя Мариуполя Петр Андрющенко. "С сегодняшнего дня оккупанты установили блокпосты на выезде из Мариуполя в Сартану. Сплошная проверка документов (паспорт/фильтрация/прописка) и выборочно телефонов. Также пункты контроля на всех мостах", - отметил он.

Дополнительно возле мостов, по данным советника мэра города, захватчики начали рыть окопы и проводить минирование.

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"Режим начал бояться. Даже извне становится сложно убеждать в "Россия здесь навсегда", - добавил Андрющенко.

Ситуация в Мариуполе

22, 23 и 24 февраля в Мариуполе раздавались взрывы, был поражен склад боеприпасов и горюче-смазочных материалов, военная техника, а также враг потерял 50 человек ранеными и погибшими.

В частности, 22 февраля в городе прогремело 12 взрывов, был поражен склад боеприпасов в аэропорту и места базирования врага в Кальмиусском районе. А на следующий день в Мариуполе было зафиксировано три взрыва.

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