Во дворах домов есть по 10-15 могил погибших, отметил советник мэра Мариуполя.

Российские оккупанты возобновили эксгумацию тел погибших в Мариуполе, перезахоронения в братскую могилу проходят без предварительной попытки идентификации людей.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"После нашей публикации о трупах на улице Левобережья оккупанты срочно возобновили эксгумацию. Основная часть по бул. Меотиды. С каждого двора - 10-15 могил. Сразу на Старый Крым в братскую могилу. Без предварительной попытки идентификации", - констатировал он.

Андрющенко также добавил, что касательно могил уже доподлинно известно, что "номера на табличках на кладбище - это не порядковый номер трупа для учета".

"Это - номер протокола осмотра прокуратуры так называемой "ДНР". То есть под каждым номером не один, а несколько трупов. Даже спустя месяцы реальный размах трагедии Мариуполя поражает, а реальное количество погибших страшно представить", - подчеркнул советник мэра.

Напомним, по данным горсовета, в средние апреля оккупанты начали эксгумацию тел людей, похороненных во дворах жилых домов.

20 июня Петр Андрющенко сообщил, что тела людей хоронят в братских могилах. 20 июля он заявил, что эксгумация в городе полностью прекращена.

Вас также могут заинтересовать новости: