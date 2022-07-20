Теперь оккупанты проводят эксгумацию только за деньги.

Оккупанты полностью остановили эксгумацию в Мариуполе. Теперь ее проводят только за деньги. В городе растут стихийные кладбища.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Эксгумация полностью остановлена. Теперь не стесняясь оккупанты прямо говорят, что эксгумация только за деньги. Все решения проблем мариупольцев мразота превращает в бизнес, а импровизированные кладбища растут", - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, в Мариуполе оккупанты проводят "перепись населения" и наживаются на похоронах. Во время процедуры у людей требуют документы, удостоверяющие личность, а также прохождение процедуры дактилоскопии (фиксация отпечатков пальцев). Сейчас местным жителям запрещено покидать город.

Напомним, 19 июля Петр Андрющенко отметил, что по "решению" оккупационной "власти" граждане Украины лишены права собственности на недвижимость в Мариуполе. Он обратился к мариупольцам, которые будут вселяться в квартиры, учитывать, что такое решение абсолютно незаконно.

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