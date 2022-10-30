Через центр Мариуполя противники везут танки на тягачах, поделился советник городского головы.

В Мариуполе и Мариупольском районе фиксируют активизацию движения техники оккупантов.

В городе возник транспортный коллапс из-за запрета движения грузовиков через Крымской (Керченский) мост, сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

"Фиксируем увеличенное движение техники по Мариуполю и Мариупольскому району. Через центр города на выезд на Магуш танки на тягачах и живая сила грузовиками. Все с пометкой V. С сегодняшнего дня движение техники оккупантов сопровождается установкой мобильных блокпостов и оперативных мероприятий по "зачистке" – выборочной проверке документов и телефонов", – заявил он.

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Андрющенко добавил, что в Мариуполе стремительно возросло количество аварий из-за предоставления приоритета захватчикам во время внезапного проезда.

"Запрет движения грузовиков через Крымский мост привел к транспортному коллапсу в городе. 20-тонные и 40-тонные грузовики – не стесняясь, через весь город...", – добавил советник мэра.

Напомним, российские захватчики вторглись в Украину рано утром 24 февраля, обстреливали военные и гражданские объекты и захватывали населенные пункты. Враги в конце мая захватили Мариуполь после того, как столкнулись с героическим сопротивлением украинских защитников. Противники почти полностью разрушили город, погибли десятки тысяч человек.

Взрыв на Керченском мосту – самое важное

8 октября утром стало известно, что на железнодорожной ветке Крымского моста загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава и частично обрушились два автомобильных пролета.

Силовики РФ утверждали, что мост поврежден в результате подрыва грузовой машины. Российский президент Владимир Путин назвал инцидент "терактом" и обвинил в причастности к нему спецслужбы Украины.

В ФСБ России обвинили в организации взрыва на Крымском мосту Кирилла Буданова – руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР назвали обвинения российской спецслужбы "чушью".

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