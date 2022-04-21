В городе разрушено все - 95-98% зданий, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что сейчас Вооруженные силы Украины военным способом не могут разблокировать Мариуполь.

Об этом Зеленский сказал в интервью французскому каналу новостей BFM TV.

Глава государства заявил, что украинская власть делает все, что можно, чтобы разблокировать Мариуполь.

"Вопрос о том, что речь идет о часах, - это правда, потому что мы не знаем сколько часов или несколько дней они могут там продержаться. Что касается нашей армии, - пройти эти оккупированные 120 км сегодня нам не дает техника Российской Федерации, чтобы... сегодня дойти до военного разблокировки города Мариуполь. Это правда. Мы на сегодня это сделать не можем", - заявил Зеленский.

Президент считает, что российская блокада Мариуполя больше похожа не на войну, а на "такую террористическую операцию со стороны Российской Федерации", потому что в городе кроме украинских защитников заблокированы также дети и люди преклонного возраста.

"Там разрушено все - 95-98% всех зданий", - подчеркнул Зеленский и добавил, что речь идет о школах, детских садах, жилых кварталах, заводах и тому подобное.

"Если 3-4% чего-то живого там осталось - это максимум, это так есть", - отметил президент.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину.

Сначала враг сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирное население, в частности, в Мариуполе. Противник заблокировал город, за него идут бои.

11 апреля "Азов" сообщил, что в Мариуполе оккупанты с беспилотника сбросили на военных и гражданских неизвестное отравляющее вещество, были пострадавшие.

Потом глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сказал, что в городе уже погибли более 20 тысяч человек.

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