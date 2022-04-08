Украинские военные контролируют Приморский район, часть Левобережного в районе "Азовстали", побережье от "Азовстали" до порта, и сам порт.

Украинские защитники контролируют большую часть Мариуполя, а оккупанты - окрестности.

Об этом советник городского председателя Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в Telegram.

"Россияне второй день подряд распространяют ту же новость, что они взяли под контроль город. Иногда уточняя, что взяли под контроль все же центр. Это не соответствует действительности. Для общего понимания, фактически они продвинулись в контроле на один квартал и относительно контролируют территорию в районе уничтоженного драмтеатра. Именно в этом квадрате расположены здания эвакуированных облпрокуратуры и СБУ", - подчеркнул Андрющенко.

В связи с этим, он подчеркнул, что назвать это контролем "центра города" - российское преувеличение.

"В доказательство отсутствия контроля можно посмотреть и на интервью гауляйтера Константина "Трупожера" Иващенко. И на места "выборов" и деятельности коллаборантов и оккупантов. Это все находится далеко от центра, и скорее это можно назвать окрестностями города", - добавил он.

"К тому же под украинским контролем остаются Приморский район, часть Левобережного в районе "Азовстали", побережье от "Азовстали" до порта, сам порт и собственно территории (включая вокруг) заводов. Даже по площади это большая часть города", - подчеркнул Андрющенко.

"Поэтому не верим и не фантазируем. Мариуполь был, есть и будет украинским городом, где первым восходит солнце над морем в стране", - отметил он.

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