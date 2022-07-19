В Мариуполе остается около 130 тысяч человек, отметил советник городского головы.

Сразу после псевдореферендума на оккупированных территориях начнется прямая мобилизация мужчин в Мариуполе.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, в Мариуполе уже фиксируется третья волна мобилизации. Проводится мобилизация под видом вербовки в подразделения МЧС, где набирают мужчин в возрасте до 30 лет. Никакого опыта в тушении пожаров оккупанты не требуется. Предлагается должность инспектора по надзору за пожарной безопасностью, после чего отправляют в Донецк на учебу.

"Ну а потом понимаем, что после того, как они одевают форму, приносят присягу, то обучение будет уже происходить в Донецке не по тушению пожаров, а непосредственно военному делу", - сказал он.

Кроме того, он отметил, что в то же время оккупанты готовятся непосредственно к прямой мобилизации. Комендатура собирает данные для перемещения по городу. Требуется пропуск для выезда, въезда в город.

"То есть таким образом они восстанавливают, формируют свой воинский учет. И данные, которые нам поступают от наших инсайдов, говорят о том, что как только дойдет до проведения псевдореферендума, сразу в ближайшее время начнется прямая мобилизация мужчин на оккупированных территориях, в частности в Мариуполе", - сказал Андрющенко.

По его словам, для мобилизации оккупанты насильно будут отправлять людей на фронт. Будут закрывать любую возможность эвакуироваться в сторону Украины, а в сторону России еще проще закрыть этот коридор.

Также он отметил, что, по его подсчетам, около 130 тысяч человек остается в Мариуполе. Из них абсолютное большинство - это люди пожилого и пенсионного возраста. Трудоспособного населения немного.

Напомним, после полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое произошло 24 февраля, противнику удалось взять под контроль Мариуполь.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай говорил, что враги планируют захватить Донецкую и Луганскую области, чтобы присоединить их к России и в случае деоккупации объявить о полномасштабной мобилизации.

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