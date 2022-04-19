Все полицейские на момент происшествия были при исполнении обязанностей.

В городе Лисичанск Луганской области во время оперативных мероприятий погиб сотрудник полиции, ранены еще двое.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он рассказал, что 18 апреля в Лисичанске во время изъятия представителями территориальной обороны совместно с сотрудниками Главного управления Нацполиции в Луганской области гранаты у гражданина Украины 1980 года рождения, последний бросил взрывное устройство в сторону полицейских, после чего завладел служебным автоматом.

"В результате смертельное ранение получил оперуполномоченный Северодонецкого районного управления полиции. Еще двое полицейских ранены. У первого – множественные осколочные повреждения левой руки. У второго – огнестрельное осколочное ранение лица", - рассказал Гайдай.

По его данным, в настоящее время проводятся мероприятия по установлению местонахождения и задержания мужчины.

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