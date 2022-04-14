После вражеского обстрела работа предприятия была остановлена.

Оккупанты днем обстреляли завод "Энергомашспецсталь" (ЭМСС) в Краматорске.

Об этом сообщил народный депутат Украины Максим Ефимов в Facebook.

"Ракета попала в ЭМСС, разрушив один из цехов, технологически важных для изготовления заказов. Количество жертв и разрушения уточняются", - написал он.

Ефимов подчеркнул, что никаких военных там не было.

"Уничтожают промышленность Украины", - подчеркнул он.

В Telegram-канале Краматорского городского совета сообщается, что работа предприятия остановлена, на месте работает ГСЧС.

Отмечается, что ЭМСС во время войны продолжало работать и выполнять заказы по изготовлению продукции и комплектующих для станций "Укргидроэнерго".

Напомним, российские войска рано утром 24 февраля ворвались в Украину.

Враг сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирных людей, в частности, в населенных пунктах Донецкой области.

Напомним, 8 апреля противник ударил по железнодорожному вокзалу Краматорска, погибли более 50 человек, около сотни - пострадали и были доставлены в больницы.

Вас также могут заинтересовать новости: