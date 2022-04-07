По столице Украины есть задача - изменить блокпосты, чтобы была расширена проезжая часть, поделился заместитель начальника штаба командования Сухопутных войск ВСУ.

После ухода российских захватнических войск в Киеве и области остались диверсионные группы, которые продолжают представлять угрозу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель начальника штаба командования Сухопутных войск ВСУ, бригадный генерал Александр Грузевич на брифинге.

"По городу Киеву определена задача - не то что упрощение, а расширение блокпостов для того, чтобы проезжую часть сделать большей. Блокпосты будут оставаться. Пропускной режим будет такой же, возможно немного несколько упрощенный", - сказал Грузевич.

При этом он объяснил, зачем сохраняются блокпосты.

"Только в течение двух дней в самом Киеве совместными действиями поймано 16 диверсионно-разведывательных групп. Покидая нашу область, враг оставил диверсионные группы. Только вчера мы провели зачистку одного района, поймали одну группу... и горсть датчиков по которым наводятся ракеты. То есть, пренебрегать правилами воздушной безопасности не надо. Нужно быть осторожными, потому что, к большому сожалению, попадаются в этих группах и завербованные украинцы", - подчеркнул Грузевич и пояснил, что речь идет преимущественно о гражданах из Донецкой и Луганской областей.

Также он сказал, что сегодня ситуация в Киеве и Киевской области стабильная.

"Единственное, что остается, угроза нанесения ракетных ударов противника. Да, их стало меньше, но такая угроза еще существует, поэтому пренебрегать, когда объявляется воздушная тревога, не надо", - сказал Грузевич.

Напомним, российские войска рано утром 24 февраля вторглись в Украину.

Противник сначала атаковал военные объекты, а потом и мирное население, в частности, бомбил Киев и взял под контроль ряд населенных пунктов Киевщины. В начале апреля стало известно, что вся Киевщина была освобождена от оккупантов.

Столичные власти сообщали, что за 40 дней полномасштабного вторжения России погибли 89 мирных жителей, среди жертв есть четверо детей.

В начале апреля ситуация в столице улучшилась, стало больше общественного транспорта.

Власти Киева призвали людей не спешить возвращаться.

Глава военной администрации Киева Николай Жирнов предупреждал, что есть высокая вероятность нанесения противником ракетных ударов по элементам столичной гражданской и военной инфраструктуры.

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