Сейчас продолжается зачистка области.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на Киевщине все еще продолжается зачистка диверсионно-разведывательных групп врага.

Об этом он заявил в интервью турецкому каналу Habertürk.

Глава МИД поблагодарил международных партнеров за последние решения по санкциям против РФ.

"Это была самая сложная с точки зрения дипломатической работы волна санкций. Но она есть. И она мощная. Многие из новых санкций - это именно то, на что давила Украина", - заявил Кулеба.

"Президент Зеленский провел много разговоров и выступлений, доводя до партнеров важность новых санкций, которые действительно наказывают. Я на своем уровне тоже откровенно говорил партнерам: мы благодарны за все предпринятые шаги, но война продолжается, а значит, нужны новые санкции. И достаточно полумер и причин, почему что-то не надо делать для Украины и всей Европы. Когда решается судьба века, только самоубийцы и лицемеры могут думать о бизнес-интересах", - отметил министр.

"Но чтобы предотвратить новые Бучи и страдания, нельзя останавливаться. Продолжаются крупные дипломатические сражения. Битва за полное нефтяное, газовое и угольное эмбарго (уже побеждаем по углю, бьемся за нефть). Битва за закрытие мировых портов для всех российских кораблей и товаров (уже побеждаем в ЕС, дальше будет больше). Битва за отключение всех российских банков от свифта", - заявил Кулеба.

Как сообщал УНИАН, на период действия военного положения населению запрещено посещение лесов в Киеве, а также въезд в них транспортных средств и другой техники.

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