Оперативное командование польских Вооруженных сил рассказало о работе своей авиации.

Сегодня утром, 23 января, российские оккупанты нанесли по Украине ракетный удар, и до атаки Польша поднимала в небо авиацию.

Об этом в сети Twitter (Х) сообщило оперативное командование Вооруженных сил Польши. "Сообщаем, что наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, которая связана с намерением нанести удары по территории Украины. Начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, и ситуация контролируется на постоянной основе", - говорится в сообщении.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши отметило, что была активизирована авиация. "Предупреждаем, что польская и союзническая авиация активизирована, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны", - заявило командование.

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Как сообщал УНИАН, утром россияне совершили ракетную атаку по Украине. В частности, в Киеве пострадали несколько районов.

По состоянию на 08:20 сообщалось, что в результате атаки врага в столице есть четыро раненых (большинство - с минно-взрывными травмами). В Святошинском районе зафиксировано возгорание припаркованных автомобилей, возгорание квартиры в многоэтажном жилом доме, повреждение нежилой застройки. Печерский - повреждение нежилого здания. Соломенский - повреждение жилого дома. В Дарницком - падение обломков на крышу многоэтажного жилого дома (без дальнейшего горения); и на территорию детского сада (без разрушений и пожара).

Также россияне нанесли удар по Харькову и области. Около 04:00 и 07:20 оккупанты нанесли несколько ударов по Киевскому и Салтовскому районам города Харьков. Предварительно - ракетами Х-22. В результате ударов две женщины погибли, минимум 13 человек получили ранения. Разрушены многоквартирные жилые дома, учебное заведение, другая исключительно гражданская инфраструктура.

Отметим, что во время ракетного удара России по Украине 2 января Польша поднимала в небо две пары истребителей F-16. 2 января Россия атаковала Украину дронами-камикадзе, потом - ракетами. Основной удар пришелся на Киев и Харьков.

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