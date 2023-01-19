Гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко заявил, что в пятницу, 20 января 2023 года, в Киеве продолжат действовать стабилизационные отключения света.
"Сегодняшний день в Киеве провели в стабилизационных отключениях. Ограничения все еще значительны, поэтому светло-серые зоны графика также отключались. На завтра НЭК Укрэнерго дает на город 952 МВт для потребления. Это покроет 60% потребностей города, так что мы остаемся в графиках", – написал в Колваленко Facebook.
При этом, по его словам, на Днепропетровскую область лимиты составляют 1192 МВт, это 54% от потребности.
Кроме того, Коваленко призвал людей платить за потребленную электроэнергию. Он подчеркнул, что сейчас каждая ваша оплаченная гривня важна.
"В целом с начала войны уровень оплат за коммуналку упал. Поэтому объемы средств, которые поступают для ремонтов сетей и соблюдения их в надлежащем состоянии сейчас также уменьшились. Несмотря на ограничения электроэнергии и все неудобства, которые с ними связаны, важно, чтобы все вовремя платили за потребленную электроэнергию. Поскольку в тарифе 20% – это затраты на эксплуатацию сетей", – добавил гендиректор Yasno.
Ситуация со светом в Украине
19 января председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил, что в Херсоне из-за обстрелов российских оккупантов от электроснабжения отключили около 15 тысяч абонентов.
Кроме того, из-за повреждения объектов энергоструктуры в результате российских атак, в Украине действуют графики отключения света.
18 января стало известно, что администрация президента США Джо Байдена направит $125 млн на электрические компоненты и другие материалы, которые помогут Украине справиться с ремонтом объектов энергоинфраструктуры после российских ударов.
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