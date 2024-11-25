Обломки упали на дома и машины

В результате российской дроновой атаки в Киеве произошел пожар, также зафиксировано падение обломков.

Как сообщается в Telegram-канале Киевской городской военной администрации, в Днепровском районе столицы загорелось окно балкона на девятом этаже девятиэтажки. На другой локации осколки пробили автомобили. Информацию о пострадавших еще выясняют.

Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что в Дарницком район города обломки упали на частную застройку. К счастью, обошлось без возгорания и пострадавших.

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Ночная атака дронов на Украину

Напомним, что прямо сейчас бойцы противовоздушной обороны отражают очередной налет российских дронов-камикадзе. Тревога охватила большую часть Украины, в ряде областей слышали взрывы.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября Россия атаковала Сумы беспилотным летательным аппаратом, который снарядили шрапнелью. В результате этой атаки погибли два человека, еще по меньшей мере десять пострадали.

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