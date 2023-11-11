Командующий ВС ВСУ Олещук поблагодарил боевые расчеты ЗРК Patriot за "мгновенную реакцию" при защите столицы.

После попытки РФ атаковать Киев утром 11 ноября пока рано утверждать, что россияне начали энергетический террор, считает представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

"Это не первая и не последняя комбинированная атака. Мы видим, что тревога в последние дни все чаще объявляется и комбинированные атаки продолжаются", - сказал он в эфире телемарафона.

При этом Юсов подчеркнул, что разведка будет делать все для того, чтобы противодействовать ракетным атакам РФ.

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До этого командующий Воздушными Силами ВСУ, генерал-лейтенант Николай Олещук заявил о мгновенной реакции при защите Киева утром 11 ноября боевых расчетов ЗРК Patriot.

"Утром 11 ноября оккупанты коварно ударили баллистикой по столице Украины. Какого типа была ракета - баллистическая "Искандер-М" или зенитная управляемая С-400, потом выясним", - отметил он.

Атака по Киеву 11 ноября

Напомним, начальник КГВА Сергей Попко заявил, что утром 11 ноября РФ возобновила ракетные атаки по Киеву после длительной паузы в 52 дня.

По его словам, ракета до столицы не долетела. Силы и средства противовоздушной обороны уничтожили ее еще на подлете. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.

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