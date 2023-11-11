После попытки РФ атаковать Киев утром 11 ноября пока рано утверждать, что россияне начали энергетический террор, считает представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.
"Это не первая и не последняя комбинированная атака. Мы видим, что тревога в последние дни все чаще объявляется и комбинированные атаки продолжаются", - сказал он в эфире телемарафона.
При этом Юсов подчеркнул, что разведка будет делать все для того, чтобы противодействовать ракетным атакам РФ.
До этого командующий Воздушными Силами ВСУ, генерал-лейтенант Николай Олещук заявил о мгновенной реакции при защите Киева утром 11 ноября боевых расчетов ЗРК Patriot.
"Утром 11 ноября оккупанты коварно ударили баллистикой по столице Украины. Какого типа была ракета - баллистическая "Искандер-М" или зенитная управляемая С-400, потом выясним", - отметил он.
Атака по Киеву 11 ноября
Напомним, начальник КГВА Сергей Попко заявил, что утром 11 ноября РФ возобновила ракетные атаки по Киеву после длительной паузы в 52 дня.
По его словам, ракета до столицы не долетела. Силы и средства противовоздушной обороны уничтожили ее еще на подлете. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.