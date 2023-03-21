Противники хотели, чтобы пострадало как можно больше украинских спасателей, утверждает руководитель пресс-службы тактической группы "Гром".

В Херсонской области во время отступления российские оккупанты заминировали территорию таким образом, чтобы как можно больше навредить украинским спасателям.

Как передает корреспондент УНИАН во вторник, 21 марта, об этом во время онлайн-брифинга в медиацентре "Украина-Одесса" сообщил начальник пресс-службы тактической группы "Гром" Дмитрий Плетенчук. Он отметил, что минная опасность в регионе является очень серьезной. Враг, отступая на левый берег, заминировал большие территории, в первую очередь - аграрные.

По словам Плетенчука, оккупанты провели минирование таким образом, чтобы навредить как можно больше именно персоналу, который будет проводить разминирование.

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"То есть, они проявили всю свою выдумку для того, чтобы как можно больше пострадало работников ГСЧС. И, к сожалению, мы имеем довольно существенные потери. Речь идет уже не об одном десятке погибших работников ГСЧС, которые приезжают из разных областей (чтобы помочь в разминировании - УНИАН). Впрочем, они продолжают выполнять свой долг и спасать гражданское население Херсонской области от последствий пребывания здесь российских оккупантов", - сказал Плетенчук.

По его словам, вчера в который раз человек подорвался на вражеской мине в лесу, куда пошел за дровами.

Ситуация в Херсонской области - сейчас это надо знать

Украинские воины прогнали российских захватчиков из правобережной части Херсонской области. Враг во время отступления минировал территорию.

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что противник превратил земли региона в "обильное минное поле". 18 марта стало известно, что Херсонской области передали два механизированных комплекса для разминирования, произведенные в Хорватии.

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