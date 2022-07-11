В освобожденном населенном пункте украинские военные налаживали коммуникацию с местными жителями.

В Херсонской области украинские военные освободили от российских оккупантов село Ивановка.

В населенном пункте от противников остались только "мертвая" военная техника и страшные воспоминания, сообщили в 60-й отдельной пехотной бригаде оперативного командования "Каховка" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

"Благодаря слаженной работе военнослужащим 60 ОПБр удалось взять под контроль очередной населенный пункт... Украинские воины налаживают коммуникацию с местным населением и оказывающих помощь тем, кто в ней нуждается", - говорится в сообщении.

Напомним, российские войска вторглись на украинскую территорию рано утром 24 февраля 2022 года. Врагам удалось взять под контроль ряд населенных пунктов в Херсонской области.

Украинские военные давали достойный отпор противнику. Генштаб ВСУ сообщал, что по состоянию на 10 июля на нашей земле ликвидировали 37 300 врагов.

Вас также могут заинтересовать новости: