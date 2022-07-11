В Херсонской области украинские военные освободили от российских оккупантов село Ивановка.
В населенном пункте от противников остались только "мертвая" военная техника и страшные воспоминания, сообщили в 60-й отдельной пехотной бригаде оперативного командования "Каховка" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
"Благодаря слаженной работе военнослужащим 60 ОПБр удалось взять под контроль очередной населенный пункт... Украинские воины налаживают коммуникацию с местным населением и оказывающих помощь тем, кто в ней нуждается", - говорится в сообщении.
Напомним, российские войска вторглись на украинскую территорию рано утром 24 февраля 2022 года. Врагам удалось взять под контроль ряд населенных пунктов в Херсонской области.
Украинские военные давали достойный отпор противнику. Генштаб ВСУ сообщал, что по состоянию на 10 июля на нашей земле ликвидировали 37 300 врагов.
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