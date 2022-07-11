На одном из направлений активизировалась штурмовая и армейская вражеская авиация, отметили в Генштабе украинской армии.

Российские оккупанты ведут штурмовые действия на Новопавловском направлении для улучшения тактического положения.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке.

"На Новопавловском направлении враг ведет штурмовые действия для улучшения тактического положения. Вдоль линии соприкосновения оккупанты осуществляют систематический огневой влияние по позициям подразделений Сил обороны с целью сковывания их действий. Активизировалась штурмовая и армейская авиация", - говорится в сообщении.

Напомним, войска РФ совершили полномасштабное вторжение в Украину рано утром 24 февраля этого года. Противник смог взять под контроль ряд населенных пунктов на востоке и юге нашего государства.

11 июля Генштаб ВСУ сообщил, что защитники нашей страны успешно отразили вражеский штурм в направлении Краснополья.

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