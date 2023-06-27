Фиксируют движение военной техники из оккупированного Крыма.

Российские захватнические войска переправляют свою технику из оккупированного Крыма на левый берег Херсонской области.

Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань на своей странице в социальной сети Facebook. "На левом берегу россияне очень спешат - фиксируется постоянное движение военной техники из Крыма и за боеприпасами в Крым", - отметил он.

Депутат добавил, что также усилилась волна мародерств. "26 июня международное сообщество отмечает День поддержки жертв пыток, чтобы еще раз напомнить о недопустимости таких нарушений прав человека. Но если послушать/почитать, что рассказывают люди с деоккупированных территорий Херсонщины - понимаешь, что для россиян нет ничего святого. Людей пытали просто так, за то, что они украинцы", - сказал Хлань.

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Ситуация на Херсонщине

Хлань сообщил, что прошлой ночью российские войска обстреляли область зажигательными снарядами, это вызвало многочисленные мощные пожары.

В результате удара горели жилые дома, был поврежден водопровод и газопровод, наблюдались проблемы со связью.

Правый берег за одни сутки обстреляли 95 раз, использовав 644 снаряда. По Херсону российские захватчики выпустили 17 снарядов. Один человек погиб, еще семеро - пострадали.

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