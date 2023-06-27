Российские захватнические войска переправляют свою технику из оккупированного Крыма на левый берег Херсонской области.
Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань на своей странице в социальной сети Facebook. "На левом берегу россияне очень спешат - фиксируется постоянное движение военной техники из Крыма и за боеприпасами в Крым", - отметил он.
Депутат добавил, что также усилилась волна мародерств. "26 июня международное сообщество отмечает День поддержки жертв пыток, чтобы еще раз напомнить о недопустимости таких нарушений прав человека. Но если послушать/почитать, что рассказывают люди с деоккупированных территорий Херсонщины - понимаешь, что для россиян нет ничего святого. Людей пытали просто так, за то, что они украинцы", - сказал Хлань.
Ситуация на Херсонщине
Хлань сообщил, что прошлой ночью российские войска обстреляли область зажигательными снарядами, это вызвало многочисленные мощные пожары.
В результате удара горели жилые дома, был поврежден водопровод и газопровод, наблюдались проблемы со связью.
Правый берег за одни сутки обстреляли 95 раз, использовав 644 снаряда. По Херсону российские захватчики выпустили 17 снарядов. Один человек погиб, еще семеро - пострадали.