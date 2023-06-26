Только по областному центру оккупанты запустили 17 снарядов, среди пострадавших - беременная женщина.

Враг коварно обстрелял Херсонщину. В результате атаки есть погибшие и раненые.

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, за минувшие сутки российская армия нанесла по региону 95 ударов, выпустив почти 650 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, беспилотников и авиации.

Только по городу Херсон враг выпустил 17 снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов. Один человек погиб, еще семь - получили ранения.

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Также, по данным пресс-службе Херсонской областной прокуратуры, 25 июня Вооруженные Силы РФ обстреляли жилые кварталы Херсона. В результате попадания снаряда в пятиэтажный жилой дом под завалами погиб мужчина. По предварительным данным, российские войска атаковали областной центр артиллерией. Повреждены частные и многоквартирные дома.

Обстрелы Херсонской области

Как сообщал УНИАН, ночью российские военные ударили по Херсонщине запрещенными зажигательными снарядами, произошло вызывая значительное количество мощных пожаров. Также в воскресенье, захватчики под огнем оказалась пгт Антоновка-ранение получил 29-летний мужчина, в поселки Бургунка ранение получила беременная женщина.

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