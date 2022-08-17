Враг принимает меры по восполнению потерь.

На юге россияне сосредоточены на обороне позиций, однако пытаются наступать на некоторых направлениях.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

"На Южнобугском направлении основные усилия противника сосредоточены на удержании занимаемых позиций, недопущении продвижения наших войск и огневом поражении подразделений Сил обороны Украины. Враг принимает меры по восполнению потерь. Осуществлял обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах Николаева, Степной Долины и еще 27 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Оккупанты нанесли авиационные удары и вели наступательные бои неподалеку Белогорки. Украинские воины изрядно проредили порядки российских захватчиков и заставили врага бежать. Противник продолжает ведение разведки беспилотными летательными аппаратами.

Ранее стало известно, что на юге Украины российские оккупанты активизировали авиационные и ракетные атаки по позициям украинских защитников.

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