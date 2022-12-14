Один микрорайон города остался без теплоснабжения, и ему грозит блэкаут.

В Херсоне из-за обстрелов российских оккупантов временно прекращено теплоснабжение микрорайона Корабел.

Решение о временном прекращении теплоснабжения микрорайона было принято комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Херсонской городской военной администрации, об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

"Из-за российских обстрелов повреждена насосная и электротрансформаторная станции, от которых обеспечивается водоснабжение котельной, обеспечивающей теплом микрорайон. Из-за высокой опасности ремонтные бригады не могут оперативно ликвидировать поломки теплосети. Поэтому обеспечить устойчивое теплоснабжение сейчас невозможно", - пояснил Янушевич.

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Он добавил, что воду из системы сольют. Это необходимо, чтобы уберечь теплосеть от повреждений. По словам председателя ОВА, если этого не сделать, восстановить ее будет очень сложно.

Янушевич подчеркнул, что также высока вероятность, что микрорайон Корабел может остаться без электроснабжения из-за постоянных российских обстрелов.

"В связи со сложной ситуацией, сложившейся в микрорайоне Корабел, настойчиво призываем херсонцев эвакуироваться в более безопасные регионы", - подчеркнул глава ОВА.

Ситуация в Херсоне сейчас - что надо знать

9 ноября стало известно, что российские оккупанты из-за проблем с обеспечением планируют отступить с правобережья Херсонской области на левобережье. 11 числа в Херсон зашли защитники Украины.

Противник активно обстреливает освобожденную территорию, есть много разрушений, жертв и пострадавших.

В частности, 12 декабря захватчики совершили массированный обстрел Херсона, сообщалось о двух жертвах и пяти пострадавших.

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