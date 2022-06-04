Ранее Стремоусов заявил, что намерен просить Кремль "присоединить" регион к составу России.

Захватчики Херсонской области временно передумали проводить псевдореферендум о "присоединении" оккупированных территорий к Российской Федерации.

Как сообщает российское пропагандистское агентство РИА Новости, ставленник Кремля, коллаборант Кирилл Стремоусов заявил, что "проведение референдума в Херсонской области на повестке дня пока не стоит".

По его словам, "сегодня первоочередное - возвращение региона к нормальной мирной жизни".

Плебисцит (всенародное голосование по вопросу государственной принадлежности определенной территории) по его словам, возможен, но "после стабилизации ситуации".

Как писал УНИАН, накануне член международного комитета Совета Федерации РФ Сергей Цеков заявил, что российская власть намерена присвоить территории Украины - временно оккупированный районы Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

Для этих целей оккупанты планируют провести фейковые референдумы. Цеков заявил, что, по его мнению, проведение псевдореферендумов по "присоединению" к России этих территорий Украины будет "довольно быстрым, в течение года".

29 мая поставленный оккупантами в оккупированной части Херсонской области предатель Кирилл Стремоусов заявил, что намерен просить Кремль "присоединить" регион к составу России, решение, считает он, будет принято "до следующего года".

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