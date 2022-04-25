На Харьковщине в результате обстрелов российских оккупантов, совершенных в понедельник, 25 апреля, погибли три человека.
Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"Сегодня от обстрелов оккупантов пострадали жители Дергачей и нескольких окрестных сел. Русские стреляют с артиллерии по улицам, жилым домам. Как следствие - невинно погибли три мирных жителя, один человек ранен", - рассказал он.
Также, по его информации, в результате дневных обстрелов ранены двое гражданских в Золочевском районе.
Напомним, войска России вторглись в Украину рано утром 24 февраля.
Противник сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирное население, в частности, наносил удары по Харьковской области.
24 апреля стало известно, что противник обстрелял город Чугуев, были ранены три человека, в частности, 12-летний ребенок.
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