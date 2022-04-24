Жителей Слобожанщины призывают оставаться дома.

Российские оккупанты обстреляли город Чугуев в Харьковской области, в результате чего три человека получили ранения, среди них 12-летний ребенок.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко на своей Facebook-странице.

"Спасибо полицейским Чугуева, которые сегодня, в святой для православных день, пришли на помощь раненым от обстрелов "говноросами" местным жителям. Снова ранен ребенок и его мать. Опять горе в семьях. Ребенок 2010 года рождения, диагноз: осколочные ранения правого и левого бедра, правой и левой голени. Мать 1986 года рождения диагноз: осколочные ранения левого бедра", - отметил он.

Также, по его информации, еще один местный житель, 1953 года рождения, получил осколочные ранения спины, открытый пневмоторакс.

"Жители московии - гореть вам, язычники, в аду и вашим детям, и вашим правнукам! Жители Слобожанщины, снова обращаюсь к вам, русские конченые - у них нет Бога! Оставайтесь дома и сегодня также, несмотря на наш праздник", - призвал Тимошко.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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