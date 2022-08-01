Русские используют ствольную и реактивную артиллерию.

В Харьковской области россияне стреляют из танков и артиллерии.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

"На Харьковском направлении противник обстрелял из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Новониколаевка, Прудянка, Новое, Дементьевка, Питомник, Борщова, Русская Лозовая, Русские Тишки, Петровка, Базалеевка, Коробочкино, Старая Гнилица, Ивановка. Нанес авиационный удар возле Мосьпаново", - говорится в сообщении.

Как известно, по данным аналитиков Института исследования войны (ISW), русские, вероятно, создают условия для проведения наступления на запад в направлении Харьковской области или в сторону Харькова.

Российские войска в течение нескольких месяцев удерживали позиции в районе Балаклеи и большой Камышевахи и могут использовать эти два района как плацдармы для наступательной операции.

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